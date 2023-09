Arias passa por exames e tem lesão leve constatada no Fluminense

A derrota para o Vasco no fim de semana deixou sequelas no Fluminense. Isso porque o meia Jhon Arias deixou o gramado ainda no primeiro tempo com uma lesão no tornozelo.

Nesta segunda-feira, o colombiano realizou exame de imagem no local. Para alívio dos tricolores, Arias teve lesão leve constatada.

A tendência é que o jogador fique em tratamento visando a partida de ida da semifinal da Libertadores, no dia 27 de setembro, contra o Internacional. Assim, Arias não irá a campo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela Série A.