Após gesto obsceno, Breno Lopes visita organizada do Palmeiras para se desculpar

Nesta segunda-feira, Breno Lopes foi à quadra da Mancha Verde e pediu desculpas pelos gestos ofensivos que dirigiu aos torcedores do Palmeirasna comemoração do gol da vitória sobre o Goiás, na última sexta. Em vídeo publicado pela torcida, o atacante reforça seu compromisso com o clube ao lado do presidente da organizada, Jorge Luís, o presidente de honra, Paulo Serdan, e dos vice-presidentes Thiago de Melo e Felipe Mattos.

"Vim aqui na quadra da Mancha Verde me desculpar com todos vocês que se sentiram ofendidos pelo meu gesto no último jogo contra o Goiás. Sempre defendi e honrei as cores do Palmeiras, nunca me achei superior à entidade, então quero pedir meu sincero perdão a vocês", iniciou o jogador.