Após derrota do Flamengo no primeiro jogo da final, Zico diz: "nunca deixaremos de acreditar"

A tradição e o talento individual são trunfos do Flamengo para tentar reverter a derrota para o São Paulo no jogo de ida da final da Copa do Brasil neste domingo. E a palavra de um nome histórico do clube também pode ajudar: Zico, ídolo do Rubro-Negro, comentou em suas redes sociais que jamais deixará de acreditar na virada.

"Não foi o resultado que esperávamos e nunca deixaremos de acreditar numa virada", disse Zico.