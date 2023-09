Ancelotti passa Zidane e se torna o 2º treinador com mais vitórias no Real Madrid

O 2 a 1 sobre a Real Sociedad no último domingo (17) foi especial para Carlo Ancelotti. Isso porque, com o triunfo, o italiano se tornou o segundo técnico com mais vitórias na história do Real Madrid, superando Zinedine Zidane.

Ao todo, Ancelotti saiu vencedor de 173 compromissos com os espanhóis, uma a mais do que o francês. No entanto, o treinador ainda está bem atrás Miguel Munoz, dono do posto de comandante com mais vitórias pelos merengues, com 357.