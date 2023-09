Vitória sobre o Bahia no primeiro turno foi a mais elástica do Santos no Brasileirão de 2023

Com 21 pontos somados, o Alvinegro Praiano tem apenas cinco triunfos no torneio nacional ? terceiro pior time no quesito, à frente de Coritiba, com três, e América-MG, com quatro. Destes, nenhuma foi mais 'tranquila' que o embate frente os baianos.

Neste Campeonato Brasileiro, portanto, o Santos venceu o Coelho (3 a 2), o Vasco (1 a 0), o Goiás (4 a 3) e o Grêmio (2 a 1), além, obviamente, do Bahia. Em 2023, o Peixe acumula apenas um resultado melhor: goleou a Portuguesa por 4 a 0, na décima rodada do Campeonato Paulista.

Santos engatou sequência invicta após bater o Bahia

Inclusive, vale lembrar que a vitória sobre o clube nordestino engatou a equipe alvinegra em sua maior sequência invicta no Nacional, que durou ao todo três rodadas, com dois triunfos e um empate.

Em 2022, o clube da Baixada Santista repetiu o placar uma única vez ? contra o América-MG, na terceira rodada. No entanto, bateu o Cuiabá, pela quinta, e o Juventude, pela 31ª, por 4 a 1, sendo o resultado mais elástico aplicado pela equipe naquela temporada.

Dessa forma, com a expectativa de voltar a vencer no Brasileirão e mudar o cenário atual, o Santos visita o Bahia, às 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, pela 24ª rodada, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O Peixe é o 17º colocado ? primeiro dentro do Z4 ? com 21 pontos. Já o Tricolor de Aço ocupa a 15ª posição, com 25 unidades.