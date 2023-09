Torcedores do Flamengo protestam contra Landim e Braz na final da Copa do Brasil

O Flamengo disputou neste domingo o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Maracanã. Apesar de jogar com a casa cheia, o Rubro-Negro foi derrotado e passou longe de agradar seus torcedores, que protestaram antes mesmo do encerramento do jogo. O presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz foram os principais criticados.

O São Paulo marcou o gol da vitória pouco antes do intervalo. Após o apito que encerrou o primeiro tempo, torcedores começaram a protestar, com gritos de "não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição".