Tênis de mesa brasileiro garante vagas nas Olimpíadas de Paris

As equipes masculina e feminina de Tênis de mesa do Brasil se classificaram neste domingo para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As vagas foram garantidas com autoridade e emoção no Campeonato Pan-Americano da modalidade, em Havana, capital de Cuba: os rapazes faturaram a medalha de ouro - pela sexta vez em seis edições realizadas do torneio - e as meninas conquistaram a medalha de prata.

Os heróis do título que manteve a hegemonia masculina no Pan foram Hugo Calderano (tetracampeão de simples, número cinco do ranking mundial), Eric Jouti, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro - o técnico é Francisco Arado, o Paco. Depois de ficar com a vaga praticamente garantida, o Brasil enfrentou e venceu Porto Rico por 3 a 0 pela última rodada do quadrangular final, para sacramentar o sucesso da equipe.

"Sempre temos que valorizar e desfrutar as vitórias pois sabemos o quanto é difícil ganhar títulos. Essa vaga para os Jogos Olímpicos é muito importante para o tênis de mesa brasileiro e mais um passo para conquistar coisas especiais para o Brasil", ressaltou o técnico Francisco Arado.