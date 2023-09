Sporting vence Moreirense sem dificuldades e lidera o Campeonato Português

O Sporting teve o domino do jogo desde o minuto inicial. A equipe mandante criou boas chances de abrir o placar no primeiro tempo, principalmente com Morita e com Hjuldman, sem sucesso.

O segundo tempo começou do mesmo jeito, com pressão e domínio do Sporting. A diferença foi que, logo aos 9 minutos, a bola sobrou para Hjulmand, que chutou rasteiro de fora da área e abriu o placar. Aos 16 minutos, Nuno Santos fez boa jogada e cruzou na cabeça de Gyokeres, que completou para o fundo do gol.

Com boa vantagem no placar, os jogadores do Sporting diminuíram o ritmo. Aos 43 minutos, o zagueiro brasileiro Maracas recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o time da casa voltou a pressionar e, nos acréscimos, Diomandé, de cabeça, fechou a conta para o líder do campeonato.