São Paulo e Flamengo disputarão uma final pela 6ª vez; relembre os confrontos

O São Paulo levou a melhor sobre o Flamengo na final da Copa dos Campeões Mundiais, abrindo o placar com Adriano. Romário, de pênalti, deixou tudo igual. Valdir, entretanto, tratou de recolocar o Tricolor na frente, garantindo o título.

Copa Ouro - 1996

Campeão: Flamengo

A segunda final do ano aconteceu em Manaus, onde a Conmebol reuniu, para uma competição de tiro curto, as equipes que haviam sido campeãs de seus torneios no ano anterior. O São Paulo foi na condição de atual campeão da Copa Master Conmebol, o Grêmio como campeão da Libertadores, Rosario Central (ARG) como campeão da Copa Conmebol e o Flamengo na condição de vice-campeão da Supercopa da Libertadores, após desistência do Independiente (ARG).

Mesmo sendo chamado de última hora, o Flamengo conseguiu passar pelo Rosario Central na semifinal, batendo os argentinos por 2 a 1, e também levou a melhor na grande decisão, se vingando do São Paulo, que foi derrotado por 3 a 1. Sávio marcou os três gols do Rubro-Negro carioca. Aristizábal balançou as redes para o Tricolor.

Copa dos Campeões Mundiais - 1997

Campeão: Flamengo