São Paulo aposta em Arboleda titular e Luciano no banco; Fla terá trio com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique

Flamengo e São Paulo já têm as escalações definidas para o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, neste domingo, no Maracanã. O Tricolor vai a campo com força máxima, embora um de seus principais jogadores comece no banco de reservas por opção técnica. Já o Rubro-Negro carioca aposta em um trio de ataque fortíssimo para sair na frente em busca do título.

Arboleda, que era tido como dúvida para essa partida, começa entre os titulares. O zagueiro equatoriano vinha tratando uma fibrose na coxa esquerda. Ele, inclusive, teve de ser substituído na partida entre Equador e Uruguai, pelas Eliminatórias, por causa do problema muscular.

Já Luciano, um dos principais nomes do elenco, começa no banco de reservas por opção técnica. Rodrigo Nestor assume a vaga deixada pelo camisa 10 são-paulino.