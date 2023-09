Santos sub-13 goleia Itapirense pela ida da segunda fase do Paulista; sub-11 bate o Cosmopolitano

A equipe sub-13 do Santos visitou a Itapirense, na manhã deste domingo, no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP), pela partida de ida da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria e goleou por 5 a 0.

Os gols do jogo foram marcados por Arthur Lima (duas vezes), Lucas Gomes (duas vezes) e Julio Cesar.

Mais cedo, o time sub-11 do Peixe encarou o Cosmopolitano, no Estádio Thelmo de Almeida, em Cosmópolis (SP), e venceu por 2 a 0, bom tentos anotados por Felipe Rafael e Kauan Basile.