Sampaoli explica nervosismo contra o São Paulo e mostra confiança no Flamengo

"O time esteve muito impreciso no primeiro tempo. Muito impreciso e nervoso. Não teve precisão no jogo, não teve a capacidade associativa e nem sequer individual. Foi muito complicado chegar ao gol rival, porque a bola só chegava em disputa. Quando a bola chegava em disputa e a gente não ganhava a disputa, a bola voltava. Foi um primeiro tempo muito abaixo do time", analisou.

Sampaoli optou por um trio de ataque, com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Contudo, o Flamengo pouco criou ao longo do jogo.

"Pensamos que o time, carente de gol, precisava de jogadores com essa capacidade. Normalmente, eu jogo com extremos abertos. O time não tem extremo pela direita. Tentei jogar com Gabigol para aproveitar um trio com Wesley e Victor Hugo e, pela esquerda, Ayrton Lucas, Gerson e Bruno Henrique. Ao não ter conexões, creio que a análise sobre nomes carece de sentido, porque fica apenas na capacidade qualitativa para superar os duelos", dedclarou Sampaoli.

Apesar da desvantagem, o técnico mantém a confiança no Flamengo na busca pelo levar o título da Copa do Brasil em pleno Morumbi. O clube carioca precisa ganhar por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal ou por um para levar para os pênaltis.

"Tenho expectativa de que vamos sair campeões, vamos sair campeões. Tenho toda a expectativa. De minha parte, nós, comissão técnica, de projeção, planejamento, em cada detalhe do jogo, vamos estar atentos, com muita esperança", afirmou Sampaoli.