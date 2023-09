Sainz domina, vence o GP de Singapura e quebra sequência de vitórias de Verstappen

Dominante durante todo o final de semana no Circuito Urbano de Marina Bay, Carlos Sainz garantiu a vitória no GP de Singapura de Fórmula 1 neste domingo. O espanhol largou na pole, conseguiu se manter na frente no decorrer da corrida e comemorou sua primeira vitória na temporada.

O triunfo de Sainz serviu como um sinal de reação da Ferrari, que vem melhorando seu desempenho nas últimas corridas. Quem chegou logo atrás foi Lando Norris, da McLaren, que conseguiu segurar a segunda colocação e teve um ótimo desempenho.