Reencontros, polêmicas e quebra de tabu: há 23 anos, São Paulo era vice da Copa do Brasil

Polêmicas e conflitos internos fizeram parte do período entre finais no São Paulo

Os quatro dias que separaram o embate de ida e de volta da final da Copa do Brasil de 2000 tiveram polêmicas e conflitos internos, entre Evair e Levir Culpi, no São Paulo.

Após não ser nem relacionado para o primeiro jogo da decisão, o atacante, descontente com a falta de oportunidades, chamou o técnico de "medroso" e afirmou a A Gazeta Esportiva que ele tinha medo de escalá-lo no Morumbi por saber que a torcida tricolor não iria gostar e o vaiaria por isso, uma vez que o atleta tinha sua imagem associada ao Palmeiras, seu ex-clube.

No entanto, no dia seguinte às declarações, Evair mudou o discurso e alegou que havia sido "mal interpretado" pela reportagem. Ele ainda defendeu o Levir Culpi, "que, dentro do Morumbi, tem que preservar o grupo, pois a vaia pode causar mal estar", disse que não teve a intenção "de prejudicar a equipe ou causar polêmica" e, por isso, havia se reunido com o elenco para explicar a situação. Por fim, demonstrou disposição em acatar as decisões do treinador apesar do interesse de disputar a segunda partida da final.

Por sua vez, o comandante Levir Culpi evitou falar sobre as críticas recebidas por Evair e, na verdade, fez questão de elogiar o atacante, chamando-o de "importantíssimo" para o São Paulo e destacando o seu poder de decisão. No fim das contas, o atleta acabou não sendo utilizado também no encontro de volta entre os clubes.

Além disso, outra polêmica que permeou o período entre as finais no Tricolor foi uma irritação e mágoa do zagueiro Edmílson com a diretoria são-paulina por estarem marcando a viagem do jogador, negociado com o Arsenal, para a Inglaterra sem o seu conhecimento. Ele também havia sido convocado para a Seleção Brasileira ? junto com o companheiro França ? e, dessa forma, se apresentaria com atraso à Amarelinha.