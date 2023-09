Rebeca Andrade é prata nas barras assimétricas na Copa do Mundo de ginástica artística

E DEU BRASIL ?? NO PÓDIO, HEIN?! REBECA ANDRADE, SENHORAS E SENHORES! ???



A ginasta brasileira dificultou sua série nas assimétricas e com uma nota D 6.4 a brasileira obteve 14.600 para a medalha de prata ?na Copa do Mundo de Paris! Pega essa saída de duplo com dupla!!! pic.twitter.com/h27744G4w4

? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) September 17, 2023

"Sair com a prata, em uma grande e difícil apresentação, fico feliz e orgulhosa. Esse torneio me deixa ainda mais preparada, com a cabeça firme, e sentindo o meu corpo em cada movimento e sabendo que estou pronta pra fazer tudo o que eu tenho trabalhado durante todo esse tempo todo", disse.

Rebeca não foi a única brasileira a garantir um bom resultado no aparelho. Flávia Saraiva fez 13.600 pontos e terminou em sexto no geral.