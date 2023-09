Rafinha dedica vitória à torcida do São Paulo, mas alerta: "Pezinho no chão"

Rafinha deixou o gramado do Maracanã neste domingo em êxtase após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, pelo jogo de ida da grande final da Copa do Brasil. Após o apito final, o experiente lateral direito comemorou bastante, dedicou o resultado à torcida, que fez uma grande festa na saída da delegação rumo ao aeroporto, mas também fez um alerta.

"Complicado. O Dorival preparou o time muito bem. A gente sabia da força do Flamengo, conheço bem, estive aqui. É uma equipe poderosa, muito forte. Todos os jogadores têm uma qualidade gigante, mas a gente se comportou muito bem. Parabéns à nossa equipe, é muito difícil jogar aqui", disse Rafinha ao Premiere.

Com o resultado, o São Paulo terá a vantagem de jogar pelo empate no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, para conquistar o título inédito da Copa do Brasil. Uma vitória do Flamengo por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.