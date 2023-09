Praxedes projeta reencontro com a torcida do Vasco em São Januário: 'especial'

Com a esperança renovada na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai ganhar um reforço de peso na próxima rodada. A torcida vai voltar a São Januário após a interdição de público no estádio. Para Praxedes, o encontro vai ser especial.

"Muito importante poder jogar na nossa casa. Vai ser algo especial para mim, poder jogar em casa, com a nossa torcida nos apoiando e vai ser difícil nos ganhar lá, com a nossa torcida", afirmou Praxedes.

Por sinal, o meia destacou o apoio da torcida no clássico com o Fluminense, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Praxedes abriu o placar no primeiro tempo e ajudou o Vasco a vencer por 4 a 2.