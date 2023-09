Portuguesa Santista vence Noroeste nos pênaltis e avança às semifinais da Copa Paulista

Após sair derrotado no jogo de ida jogando fora de casa, a Portuguesa Santista buscou o resultado neste domingo e se classificou às semifinais da Copa Paulista. Com gol de Léo Santos, a Briosa venceu por 1 a 0 e levou a melhor na disputa de pênaltis (5 a 3).

Dessa forma, a Portuguesa Santista está a dois jogos de garantir vaga em uma competição nacional em 2024. Nas semifinais da Copa Paulista, a Briosa vai enfrentar o XV de Piracicaba em jogos de ida e volta. Caso avance à final, poderá jogar a Copa do Brasil ou Série D. O outro lado da chave conta com o duelo entre São José e Grêmio Prudente.

No estádio Ulrico Mursa, Léo Santos abriu o placar aos 30 minutos de jogo após cobrança de escanteio e empatou a decisão no agregado. A partida permaneceu com esse resultado até o fim do tempo normal e, portanto, se encaminhou para a disputa nos pênaltis.