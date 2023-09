Pivô de polêmica, Breno Lopes costuma fazer gols com baixa minutagem no Palmeiras

Breno Lopes vive um certo tipo de paradoxo no Palmeiras: ao mesmo em que costuma atuar com frequência, não dispõe de grande minutagem em campo. Foi assim na partida contra o Goiás, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em que o atacante causou polêmica.

Aos 50 minutos do segundo tempo no jogo da última sexta-feira, no Allianz Parque, após bate e rebate na área, Breno conferiu às redes e marcou o único gol da partida. Na celebração, desabafou depois de sofrer críticas: foi em direção a Mancha Verde, principal torcida organizada do clube palestrino, xingou muito e, entre muitos gestos, mostrou o dedo do meio e apontou para os ouvidos.

Este foi o 21º tento de Breno com a camisa do Palmeiras. Destes, oito foram anotados após os 45 minutos do segundo tempo - inclusive o da final da Libertadores de 2020, contra o Santos, no Maracanã.