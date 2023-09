Pelo Paulistão, sub-13 do Palmeiras vence São Caetano por 3 a 1; sub-11 derrota EC São Bernardo

Neste domingo (17), o sub-13 do Palmeiras enfrentou o São Caetano pela partida de ida da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria. No Estádio Cícero Miranda, Pedrão, Luiz Gustavo e Leonardo marcaram os tentos da vitória alviverde: 3 a 1.

A equipe palestrina segue com 100% de aproveitamento no torneio, com 15 vitórias em 15 partidas. Ao todo, são 69 gols marcados e apenas dois sofridos. O confronto de volta será no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília), em Guarulhos.

O sub-11 do Verdão também venceu neste domingo. No Estádio Baetão, Enrico marcou duas vezes e deu o triunfo ao Palmeiras: 2 a 0. O duelo também foi válido pela ida da segunda fase do Paulistão.