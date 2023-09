Palmeiras sub-20 vence Água Santa de goleada e se isola na liderança do Paulistão

Aos 41 minutos, Kauan Santos recuperou a bola no ataque, avançou e finalizou no canto esquerdo para anotar o terceiro do time. No último lance do jogo, Gilberto cruzou na medida para Edney, que testou firme para sacramentar o placar.

Comandado pelo técnico Lucas Andrade, o Palmeiras sub-20 foi a campo com Aranha; Edney, Pedro Felipe (Gabriel Vareta), Michel e Ian; Léo (Gilberto), Vitor André e Allan (David Kauã); Thalys (Juninho), Daniel (Kauan Santos) e Arthur (Jhonatan Junio).

A equipe alviverde terá apenas o Paulistão da categoria para disputar até o fim do ano. Desde o início do estadual, o Verdão já fez 18 partidas, com 16 vitórias, um empate e uma derrota, somando 60 gols marcados e 13 sofridos. O artilheiro do time é o atacante Kauan Santos.