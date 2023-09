Novorizontino x Ceará: informações e onde assistir ao jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro

Grêmio Novorizontino e Ceará fecham a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (18), às 21h (de Brasília). O confronto no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo, reúne duas equipes em situações diferentes no campeonato, mas com o mesmo objetivo: chegar ao G4.

Nos últimos cinco jogos pela competição nacional, o time de Eduardo Baptista angariou duas vitórias e três derrotas. Os comandados de Vagner Mancini, por sua vez, vêm de dois triunfos, dois empates e um revés.

O Tigre soma 45 pontos na tabela de classificação da Série B, na sétima colocação, em campanha de 14 vitórias, três empates e 10 derrotas. Por outro lado, o Vozão soma 41, em 10º, com 11 triunfos, oito empates e oito reveses.