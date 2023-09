Martinelli sai machucado, mas Arsenal vence Everton fora de casa e entra no G4 da Premier League

A partida começou com o Arsenal controlando a posse da bola, enquanto o Everton esperava por contra-ataques. A primeira grande chance criada ocorreu aos 18 minutos, quando Gabriel Martinelli recebeu em profundidade e finalizou na saída do goleiro para balançar as redes. Entretanto, o gol foi anulado por impedimento no início da jogada.

Na sequência, o atacante brasileiro sentiu dores e não conseguiu seguir em campo. No lugar de Martinelli, o técnico Mikel Arteta optou por colocar Leandro Trossard em campo.

A partida seguiu disputada, com muitos duelos físicos, mas sem muitas oportunidades de gols criadas. Com um ataque lento, os donos da casa também não aproveitaram contra-ataques.

Na volta do intervalo, o Arsenal voltou melhor e quase abriu o placar no chute de Martin Odegaard, mas parou na defesa de Jordan Pickford. Os Gunners cresceram na partida e, aos 25 minutos, marcaram o primeiro gol do jogo nos pés de Trossard.

Após cobrança curta de escanteio, Saka achou o atacante belga na área que bateu de primeira e balançou as redes no Goodison Park. Em seguida, os visitantes tiveram a chance de ampliar, mas novamente foram impedidos pelo goleiro do Everton.