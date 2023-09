Marcos Braz garante permanência de Sampaoli para volta da final da Copa do Brasil

"Infelizmente os resultados que a gente acreditava e trabalhava para que viessem não vieram, não estão vindo. Acho que o quadro para ser avaliado é um pouco maior. Agora, a gente chegar e botar só na conta de "a, b ou c" eu acho que não é justo, que não procede. Domingo a gente vai para o Morumbi, com a história do Flamengo, a grandeza do Flamengo, para tentar reverter esse quadro e, claro, com o Sampaoli de técnico", completou o diretor.

O trabalho de Sampaoli é questionado dentro e fora de campo. Além da eliminação das quartas de final da Libertadores, o argentino e sua comissão foram protagonistas de alguns episódios ruins no vestiário. O atacante Pedro, por exemplo, chegou a ser agredido por Pablo Fernández, à época preparador físico do Flamengo.

Neste domingo, o treinador deixou o gramado antes do apito final e, irritado, chegou a chutar uma grade a caminho do vestiário. Os jogadores, por outro lado, se reuniram no círculo central após o fim do jogo.

Marcos Braz também tem recebido diversas críticas. O dirigente foi um dos nomes citados nos protestos de torcedores presentes no Maracanã neste domingo. Os flamenguistas questionaram o momento do clube diversas vezes durante a partida. O presidente Rodolfo Landim também foi muito atacado.

O jogo de volta entre Flamengo e São Paulo será no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. Os rubro-negros precisam vencer para não ficarem com o vice-campeonato. Qualquer outro resultado fará do São Paulo campeão da Copa do Brasil. Antes disso, a equipe carioca entra em campo pelo Brasileirão, nesta quarta-feira, contra o Goiás, na Serrinha.