Lucas Veríssimo garante estar 100% fisicamente e deve ser titular pelo Corinthians contra Grêmio

O zagueiro Lucas Veríssimo deve ser titular pelo Corinthians contra o Grêmio, em jogo adiado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor diz estar 100% fisicamente após não sair do banco de reservas no duelo diante do Fortaleza, na última quinta-feira.

Na capital cearense, o técnico Vanderlei Luxemburgo alegou que Veríssimo estava com inchaço na panturrilha, o que acabou afetando o joelho do atleta, que passou por cirurgia no final de 2021.

"Estou 100% sim, tive um probleminha aí, ele (Vanderlei Luxemburgo) resolveu me poupar desse jogo (contra Fortaleza), agora estamos prontos para esse jogo, estamos focados no Grêmio", comentou o zagueiro à Corinthians TV.