Irritado com derrota do Flamengo, Sampaoli chuta grade a caminho do vestiário do Maracanã

A derrota do Flamengo para o São Paulo na primeira partida da final da Copa do Brasil, neste domingo, deixou o técnico Jorge Sampaoli um tanto irritado. Após o apito final, o treinador foi flagrado pela TV Globo chutando a grade que separa os times no túnel no caminho para os vestiários do Maracanã.

Na coletiva de imprensa depois da partida, o argentino negou que suas atitudes tenham relação com o comportamento do time dentro de campo, já que suas irritações aconteceram em um momento posterior ao jogo, e não anterior.

"Meu sentimento não está relacionado com o que se sente no campo, porque é posterior, não é anterior. Se fosse anterior, então, sim, teria razão, mas foi posterior. Saí antes [do fim do primeiro tempo] porque o quarto árbitro me tinha me dito que acabou. Então, fui embora", disse.