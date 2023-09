Goleiro do Flamengo, Santos vira desfalque de última hora para final da Copa do Brasil

O Flamengo sofreu um desfalque horas antes do apito inicial da final da Copa do Brasil, neste domingo, contra o São Paulo. O goleiro Santos não estará à disposição do técnico Jorge Sampaoli após ser "liberado do jogo por conta de uma questão de saúde familiar".

O próprio clube anunciou o corte do atleta no início desta tarde. Santos começou a temporada como titular do Flamengo, mas perdeu espaço com a troca de técnico.

Na final da Copa do Brasil, o goleiro começaria no banco de reservas, enquanto o titular Matheus Cunha estaria no onze inicial para enfrentar o São Paulo, no Maracanã, às 16 horas (de Brasília).