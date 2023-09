Ginástica artística do Brasil brilha com 5 medalhas na World Cup Challenge de Paris

Jade Barbosa, que está voltando às competições, conquistou uma excelente segunda colocação no solo, com 13.400, atrás apenas da francesa Melanie de Jesus dos Santos, que fez 13.650. O pódio foi completado pela mexicana Alexia Moreno, com 13.300. Flavinha, que fez excelente competição, quase faturou medalha nessa prova - fez 13.200 e ficou em quarto lugar. Na trave, a carioca ficou com o bronze.

Jade, embalada por trechos de "Cell Block Tango", do musical Chicago, voltou ao pódio num evento dessa grandeza depois de um hiato de cinco anos. A última vez em que subiu ao pódio foi em Cottbus, na Alemanha, em 2018.

Para encerrar a grande jornada brasileira na cidade que receberá os Jogos de 2024, Arthur Nory e Bernardo Miranda fizeram dobradinha no pódio da barra fixa, ocupando a segunda e a terceira colocações, respectivamente. Nory, que foi campeão nesse aparelho no Mundial de 2019, conseguiu a nota 14.350, enquanto Bernardo registrou 13.900. O ouro coube ao taiwanês Chia-Hung Tang (14.950).