Gabigol interrompe entrevista coletiva e manda beijo para Dorival Júnior

Gabigol fez questão de interromper a entrevista coletiva de Dorival Júnior para saudá-lo após a vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 1 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela ida da final da Copa do Brasil.

O atacante do Flamengo, que deixou o campo vaiado por boa parte da torcida, demonstrou que tem um grande carinho pelo treinador que o comandou no ano passado. Juntos, Gabigol e Dorival Júnior foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores.

Durante a entrevista coletiva, Gabigol parou na porta que dava acesso à sala e por algumas vezes disse "Ei". Quando Doriva Júnior virou, o atacante do Flamengo soltou um beijo para o treinador do São Paulo.