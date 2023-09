Fluminense se preocupa com lesão de Arias em momento decisivo da temporada

Um dos principais nomes do Fluminense, Jhon Arias virou motivo de preocupação. O meia-atacante colombiano saiu lesionado no primeiro tempo no clássico com o Vasco, ontem (16), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A cena chamou atenção.

Arias caiu no gramado sentindo dores no tornozelo direito. O colombiano saiu de maca e mostrou dificuldade posteriormente para colocar o pé no chão. A situação dele preocupa.

"Falei rapidamente (com Arias). Falei também com o médico e o Arias será melhor avaliado. É uma entorse de tornozelo, mas a gente não sabe ainda a gravidade", declarou Eduardo Barros, que comandou o Fluminense no lugar do suspenso Fernando Diniz.