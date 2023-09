Ex-São Paulo e Flamengo, Rodrigo vê falta de respeito de Gabigol a companheiros por beijo para Dorival

Com o revés deste domingo, o Flamengo terá que vencer no Morumbi para não ficar com o vice-campeonato. Rodrigo acredita que ainda existem chances. Para isso, porém, o ex-jogador vê a necessidade de uma mudança de postura entre os atletas da equipe carioca.

"Chance tem, é só esses jogadores que estão aí voltarem a jogar como voltaram com o Dorival e com outros treinadores. Se a gente for ver bem, o Flamengo chegou no limite dele, porque (Rodolfo) Landim, (Marcos) Braz, que contratam, ficam neste período de treinadores e não acham. Quando eles estavam com um treinador, como o Dorival, que conquistou título, eles fizeram o que? 'Sai'. Aí trouxeram mais e não deu certo. Até então, os jogadores estavam jogando. Colocavam o treinador que pode ser que chegasse, mas os caras estavam jogando. Aí chegou um cara que tira o jogador da direita, coloca na esquerda, aí foi isso que aconteceu. Hoje o Flamengo não tem um cara que comanda o time, mas sim um cara como treinador", disse.

São Paulo e Flamengo voltam a se enfrentar pela final da Copa do Brasil no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. Antes disso, o Tricolor Paulista recebe o Fortaleza no meio da semana, enquanto o Rubro-Negro visita o Goiás. Ambos os confrontos serão pelo Brasileirão, na quarta-feira.