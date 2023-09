Everton Ribeiro reconhece dificuldades, mas acredita em reviravolta do Flamengo na Copa do Brasil

Fim de partida no Maracanã. O Flamengo perde para o São Paulo por 1 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil. #CRF pic.twitter.com/WEcns10eld

? Flamengo (@Flamengo) September 17, 2023

O Flamengo novamente teve dificuldade no ataque e passou em branco, como havia acontecido na derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, em Cariacica, pelo Campeonato Brasileiro.

"Um momento que a gente está passando de dificuldade para criar as jogadas, troca jogadores e tudo mais e mesmo assim continua com dificuldade. Como falei, a gente tem de trabalhar essa semana, temos um jogo importante no meio de semana também. Usá-lo para ganhar confiança, para poder voltar a vencer, para chegar no domingo e tentar reverter essa situação. É difícil, mas não é impossível. Temos qualidade, temos jogadores que são acostumados a passar por esses momentos. A gente vai se juntar cada vez mais, melhorar o que tem melhorar, para a gente buscar reverter esse resultado", afirmou Everton Ribeiro.

Para ele, é possível acreditar na reviravolta mesmo com o tempo curto até o próximo jogo e atuações ruins do Flamengo.