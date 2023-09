Em jogo de seis gols, Werder Bremen é derrotado pelo Heidenheim no Alemão

Diante de sua torcida, o Heidenheim foi melhor no primeiro tempo e conseguiu construir sua vantagem. Logo aos cinco minutos, Kleindienst converteu um pênalti para deixar os mandantes na frente. Já aos 43, foi a vez de Dinkci acertar um chute cruzado com força para ampliar a vantagem.

Em desvantagem, o Werder começou sua reação aos quatro minutos da segunda etapa com Ducksch. Ele teve uma oportunidade de marcar de pênalti, mas não cobrou bem e Muller espalmou. Porém, no rebote, ele conseguiu guardar de cabeça.

Já aos 18 minutos, foi a vez de Weiser deixar sua marca. Após cruzamento de Deman, o ala apareceu no meio da área para dar um belo toque de cabeça e deixar tudo tudo igual novamente.

Apesar do grande esforço do Werder, o Heidenheim voltou a ficar à frente de novo cinco minutos depois. Dinkci recebeu passe pela direita e mandou de chapa, no cantinho, para marcar o terceiro dos mandantes.

Com o Werder abatido, o Heidenheim ainda conseguiu ampliar a vitória aos 31 minutos com Beste, que aproveitou o passe de Kleindienst e bateu da entrada na área no cantinho de Pavlenka, fechando o placar.