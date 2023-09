Dorival revela clima no vestiário, mas freia empolgação: "Satisfação não passa de hoje"

A eliminação na Copa Sul-Americana e os resultados recentes ruins pelo Campeonato Brasileiro colocaram em dúvida a capacidade de o São Paulo bater o Flamengo, mesmo com o rival atravessando um péssimo momento, com o técnico Jorge Sampaoli na corda bamba. Mas, neste domingo, o Tricolor retomou o futebol que fez com que seus torcedores passassem a lotar o Morumbi toda partida.

"Não tem preço repetir em campo tudo o que foi trabalhado, treinado, com a confiança que eles apresentam. Você propõe, o jogador aceita e trabalha para que aquilo se materialize. Ir a campo e confiar no que foi feito desde as avaliações de vídeos até o desenvolvimento dos treinamentos para ter atuação com a segurança que tivemos, pressionando a equipe do Flamengo, que é uma equipe de muitas trocas de passes, infiltrações... são jogadores que podem fazer a diferença a qualquer instante. Por isso que, para nós, foi altamente positivo. Teremos que ter um algo a mais para o jogo seguinte", prosseguiu.

Dorival Júnior pode ser o primeiro técnico da história do futebol brasileiro a conquistar por dois anos consecutivos a Copa do Brasil por duas equipes diferentes. Mano Menezes foi bicampeão do torneio em 2017 e 2018, mas em ambas as oportunidades à frente do Cruzeiro.

"Acho que o trabalho foi intenso e muito bem realizado por todos. Agora, é apenas a primeira metade de um jogo de 180 minutos, não podemos esquecer quem está do lado de lá. Conheço esse grupo, sei da qualidade dele e teremos que alcançar muito mais se quisermos conquistar o título no Morumbi", concluiu.