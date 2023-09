Com melhor sequência na Era Abel, Palmeiras chega a oito jogos sem ser vazado

O Palmeiras segurou o ataque do Goiás e, mais uma vez, passou com 'baliza a zero'. Na partida da última sexta-feira, no Allianz Parque, válida pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Verdão venceu o Esmeraldino pelo placar de 1 a 0 - em jogo marcado pela polêmica com Breno Lopes.

Este foi o oitavo jogo consecutivo que o time comandado por Abel Ferreira saiu sem levar gols. É a maior série intransponível do clube sob o comando do técnico português.

Tal número não era alcançado pelo Palmeiras desde 2018, quando o clube palestrino ficou nove duelos seguidos sem sofrer gols. À época, o time alviverde foi dirigido por Wesley Carvalho (então interino, hoje no Athletico-PR) e Luiz Felipe Scolari.