Corinthians x Grêmio: veja informações e escalações do jogo válido pela 15ª rodada do Brasileiro

O Corinthians recebe o Grêmio nesta segunda-feira, em jogo adiado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.

O Timão busca se recuperar no Campeonato Brasileiro, já que não vence há quatro rodadas na liga nacional. A equipe se encontra na 14ª do Brasileirão, com 26 pontos, cinco a mais em relação ao Z4.

Para o duelo desta segunda, a comissão técnica do Timão optou por relacionar nomes importantes, como Renato Augusto, Fagner e Fábio Santos. Maycon, suspenso na Arena Castelão, Fausto, que vinha com incômodo na coxa, e Rojas, desfalque por conta da data Fifa, também retornam ao time.