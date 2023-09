Confronto entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil quebra recorde de renda entre clubes

A Nação vem junto e não para de apoiar!#FéNoManto #FLAxSAO #VamosFlamengo pic.twitter.com/cE03jSySxK

? Flamengo (@Flamengo) September 17, 2023

Na lista das maiores rendas do futebol brasileiro, o Flamengo aparece diversas vezes. No top 10, o Rubro-Negro figura cinco vezes como mandante. Nesta edição da Copa do Brasil, contra o Grêmio, a equipe carioca cravou a sétima colocação no ranking. No início do ano, contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, participou da terceira maior renda, no Mané Garrincha.

O São Paulo também já estava na lista das maiores bilheterias. O Tricolor Paulista teve a oitava maior renda da história na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Morumbi, com um valor de aproximadamente R$ 8,5 milhões.