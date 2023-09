Escalação: Soteldo volta, e Santos encerra preparação para pegar o Bahia

O Santos realizou na manhã de hoje (17), no CT Rei Pelé, o último treinamento antes do confronto direto contra o Bahia, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco santista embarca rumo a Salvador (BA) nesta tarde.

A partida entre Peixe e Tricolor de Aço acontece na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Na atividade, o interino Marcelo Fernandes comandou um treino tático e esboçou a escalação titular para o compromisso, com algumas alterações em relação ao time que foi derrotado pelo Cruzeiro, na última quinta-feira. A grande novidade é a aparição do jovem Kevyson entre os titulares.