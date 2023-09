Com Luan, Grêmio fecha preparação para pegar o Corinthians; veja desfalques

O Grêmio se encontra na terceira posição do Brasileirão, com 39 pontos conquistados. A situação do Imortal na liga é mais confortável que a do Corinthians, que está cinco pontos à frente da zona de rebaixamento.

Classificação e jogos Brasileirão

As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. Os times se reencontrarão após quase dois anos, já que o Tricolor Gaúcho disputou a Série B em 2022.