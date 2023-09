Com gol nos acréscimos, Paysandu vence Botafogo-PB pela segunda fase da Série C

A equipe do Paysandu venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 na tarde deste domingo, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo foi disputado no estádio do Mangueirão, com presença maciça da torcida do Papão.

Com esse resultado, o Paysandu segue na liderança de seu grupo no quadrangular de acesso, com sete pontos conquistados. Já o Botafogo-PB se encontra na última posição da chave, com três unidades. Volta Redonda está na vice-liderança (4) e Amazonas (3) vem logo atrás.

O gol do Papão foi marcado por Jacy Maranhão, quando a partida se desenhava para um empate sem gols. Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado (23), dessa vez no Estádio Almeidão, às 16 horas (de Brasília).