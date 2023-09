Com gol de Calleri, São Paulo vence Flamengo no Maracanã e sai em vantagem na final da Copa do Brasil

O São Paulo saiu na frente em busca do título da Copa do Brasil. Neste domingo, no Maracanã, pela ida da grande final, a equipe comandada por Dorival Júnior fez um jogo seguro e conseguiu vencer o Flamengo por 1 a 0, graças ao gol de Calleri aos 45 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Tricolor terá a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, para conquistar o título da Copa do Brasil, única competição que jamais venceu.

Diante de mais de 67 mil torcedores nas arquibancadas, o São Paulo esbanjou organização tática ao longo dos 90 minutos. Do outro lado, o Flamengo apresentou algumas falhas coletivas e falta de padrão. As poucas oportunidades que a equipe rubro-negra teve foram graças à qualidade individual de seus atletas, embora tenha apresentado uma melhora considerável no segundo tempo, até pela necessidade de buscar o resultado.