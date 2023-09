Calleri nega má fase e diz que manterá cabelo platinado: "Não posso tirar"

O camisa 9 argentino já havia balançado as redes no meio de semana, contra o Internacional, em Porto Alegre. Entretanto, as atuações aquém do esperado em jogos decisivos, principalmente nos mata-matas, vinha sendo motivo para algumas críticas de parte da torcida. Neste domingo, entretanto, Calleri lembrou a todos o porquê de ele ser considerado um ídolo para muitos tricolores.

"Ídolo é muito forte, Rogério é ídolo. Precisa caprichar um pouco mais, ter os pés no chão e tentar ganhar domingo outra vez. Vou ter momentos bons, momentos não tão bons, mas eu sou um cara que deixo a vida por essa camisa. Pessoal pode me querer, tem gente nas redes sociais que não me quer, mas sou um cara que sempre deixa a vida e graças a essas pessoas que me apoiaram desde o primeiro momento eu pude fazer o gol da Copa do Brasil", prosseguiu.

Nos últimos dias muitos torcedores chegaram a vincular o mau momento de Calleri com o término de seu relacionamento, já que o jogador deu uma entrevista admitindo que estava se sentindo sozinho. No entanto, o atacante fez questão de negar a suposta influência em seu desempenho dentro de campo.

"Não estou passando um momento ruim. Dei a entrevista e falei que me sentia sozinho por outra causa, mas é que estava triste. Minha felicidade é jogar futebol. Obviamente quem tem problemas pessoais sérios precisa tratar e precisam de ajuda como todo jogador. Jogador sempre tem fase boa e fase ruim, mas é parte da vida. Muitas pessoas têm problemas e não estou isento disso. Estou feliz, bem, sou feliz de representar essa camisa e quero ser campeão", concluiu.