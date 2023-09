Bruno Lage destaca vantagem do Botafogo e aposta no trabalho para superar instabilidade

"Dá um certo ânimo para o adversário, que recupera três pontos. É um fato. Quando cá chegamos, conseguimos aumentar a distância para os adversários, mas continuam sete pontos. É nisso que temos de continuar a trabalhar. Temos que continuar a trabalhar para vencer o próximo jogo com a mesma energia que temos vindo até aqui. Nosso objetivo é terminar na mesma posição em que estamos na última rodada. Nos últimos cinco, seis, sete campeonatos, ninguém ganhou quatro ou cinco rodadas antes. Sabemos que é um campeonato muito competitivo e qualquer equipe pode ganhar de qualquer equipe. Vimos o jogo do Palmeiras com o Goiás, em que o segundo colocado venceu com um gol aos 97 minutos. Nós temos de saber viver com essa pressão, viver com essa ansiedade e perceber que o segundo turno é sempre muito mais difícil do que o primeiro, que as equipes vão estar em contagem regressiva para conseguir o título, Libertadores, Sul-Americana e para conseguir não entrar entre os quatro últimos", concluiu o técnico do Botafogo.

Na derrota para o Atlético-MG, o Fogão ficou na bronca com a arbitragem de Ramon Abatti Abel (Fifa-SC). A reclamação foi em função do gol anulado de Diego Costa. O diretor André Mazzuco e o técnico Bruno Lage protestaram de forma contundente.

Com 51 pontos, o Botafogo lidera o Brasileirão com sete pontos a mais em relação ao Palmeiras. Na próxima rodada, o Fogão visita o Corinthians, nesta sexta-feira, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.