Bruninho marca dois, Guarani derrota Tombense e assume a liderança provisória da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo líder, pelo menos até o Vitória entrar em campo pela 28ª rodada. Neste domingo, o Guarani venceu o Tombense por 3 a 0 no Estádio Brinco de Ouro, com dois gols de Bruninho e um de Matheus Bueno.

O resultado levou o Bugre aos 50 pontos e subiu para a primeira colocação, ultrapassando o Sport pelo saldo de gols. Com 49 pontos, o Vitória precisa de uma vitória contra o Avaí para assumir a ponta. Do outro lado, a Tombense ocupa o 18º lugar, com 25 pontos.

O volante Matheus Bueno abriu o placar aos 20 minutos de jogo com uma finalização na entrada da área. Na sequência, Bruninho marcou um golaço de voleio para ampliar a vantagem, nos 30 minutos.