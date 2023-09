Brasil atropela o Peru e engata segunda vitória seguida no Pré-Olímpico

Em seu segundo compromisso no Pré-Olímpico de vôlei, o Brasil conseguiu mais uma vitória em Tóquio, no Japão. Na madrugada deste domingo, a seleção feminina superou o Peru por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/15.

Diante de um adversário mais frágil que a Argentina, que foi a oponente das brasileiras na estreia, a equipe não teve dificuldades de se impor. Aproveitando a oportunidade para mexer no time, o técnico José Roberto Guimarães colocou Rosamaria e Natinha nos lugares de Kisy e Nyeme.