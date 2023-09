Bahia x Santos: prováveis escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

Bahia tem retorno na zaga para enfrentar o Santos

Já no Bahia, o técnico Rogério Ceni ? que faz sua estreia na Arena Fonte Nova, casa do clube tricolor ? não conta com o volante Rezende, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Os demais desfalques são o zagueiro David Duarte, o lateral direito André e o meia Cauly, que estão em transição física.

Em contrapartida, o comandante poderá utilizar o zagueiro Vitor Hugo, que cumpriu suspensão na última rodada.

No embate entre Santos e Bahia, válido pela quinta rodada, no primeiro turno, a equipe paulista saiu vitoriosa por 3 a 0, na Vila Belmiro. Deivid Washington, Mendoza e Ângelo marcaram os gols da partida. Na atual temporada, ainda, os clubes se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Brasil, com avanço dos baianos nos pênaltis após dois empates.

FICHA TÉCNICA