Às vésperas de jogo contra Grêmio, Luxemburgo vive momento de maior pressão no Corinthians

Não é exagero dizer que Vanderlei Luxemburgo vive seu momento de maio pressão desde que assumiu o Corinthians, no começo de maio. O jogo contra o Grêmio, nesta segunda-feira, pode ter caráter decisivo para saber se o treinador seguirá no comando do Timão ou não.

Os questionamentos externos em relação ao trabalho de Luxa são antigos. O baixo desempenho da equipe, especialmente fora de casa, e as coletivas de imprensa do treinador, incomodam. Muitos torcedores entendem que o experiente treinador vem normalizando os resultados negativos acumulados, com falas que não retratam o momento do time.

Internamente, também há contestação. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que jogadores do elenco se incomodam com a falta de aprofundamento tático nos treinamentos do dia a dia. O episódio com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti também gerou desgaste no CT Dr. Joaquim Grava.