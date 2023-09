Palmeiras ganha folga após vitória contra o Goiás e treino no sábado

No treino de sábado, enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos seguiram o cronograma regenerativo e ficaram na parte interna do centro de excelência, o restante do elenco foi ao campo. A comissão técnica preparou um coletivo de 11 contra 11, com dois tempos de 25 minutos.

A atividade contou com a presença de alguns jogadores do time sub-17, como o meia Figueiredo e o ponta Estevão. Os jovens ajudaram na preparação da equipe para o próximo duelo pelo Brasileiro, contra o Grêmio.