Após rodada perfeita, veja quais são as chances matemáticas do Palmeiras conquistar título do Brasileirão

A 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi perfeita para o Palmeiras. O Verdão venceu o Goiás por 1 a 0 ? com gol no fim do polêmico Breno Lopes ? e, além disso, viu o líder Botafogo e seus rivais diretos na briga pelo título tropeçarem.

O cenário positivo fez com que as chances de título do Alviverde, ao menos nos modelos matemáticos, aumentasse. Segundo a UFMG, a equipe comandada por Abel Ferreira dispõe de 9,9% de probablidade de levantar o caneco da competição nacional.

Por sua vez, o Botafogo segue em situação confortável, com 81,2% de chances de título.