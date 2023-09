Após mais um jogo sem vencer, Pochettino diz não estar preocupado com a situação do Chelsea

Approaching the break.#BouChe pic.twitter.com/YwUzMLE7UJ

Pochettino ainda avaliou que sua equipe merecia a vitória e que faltou mais eficácia para fazer o gol.

"Eu não posso dizer que estou feliz, mas foi um jogo muito competitivo. Eu penso que merecíamos mais, merecíamos vencer. Criamos boas oportunidades na primeira parte e não marcamos. Precisamos ser mais duros na forma como tentamos. Temos que provar a nossa eficácia na cara do gol e permanecer calmos, mas estas circunstâncias não são fáceis para os jogadores. Não podemos culpar ninguém", disse o comandante argentino.

Os Blues voltam a campo apenas no próximo domingo, quando recebem o Aston Villa, no Stamford Bridge, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Inglês.